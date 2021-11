O mexicano Corona está a ser observado pelo Inter Milão e poderá assinar um contrato já em janeiro, por ter entrado no último ano do contrato com o FC Porto, noticiou este domingo a ‘Gazetta dello Sport’.









O extremo mexicano de 28 anos figura numa lista restrita de potenciais reforços, em que constam o guarda-redes Onana (Ajax) e os avançados Lacazette (Arsenal) e Insigne (Nápoles).

Segundo o jornal transalpino, Corona tem sido alvo de várias observações nos últimos meses, quer no FC Porto, quer na seleção mexicana. Os trunfos de Corona passam pela possibilidade de assinar a custo zero e ser polivalente, podendo alinhar a extremo na esquerda e na direita, além de que pode fazer toda a ala direita.