Corona está já em trânsito para Sevilha, onde tem chegada prevista às 15 horas locais (14 horas em Portugal), apurou Record. O mexicano, de 29 anos, prepara-se assim para concretizar a saída do FC Porto, ao fim de seis anos e meio de ligação aos dragões.



Substituído ao intervalo do jogo com o Vizela, desta quarta-feira, Corona já não voltará, se tudo decorrer normalmente ao nível dos exames médicos, a envergar a camisola azul e branca. O extremo viaja desde Lisboa para a Andaluzia.

