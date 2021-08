O extremo Tecatito Corona está a caminho do Sevilha, orientado por Julen Lopetegui, depois da equipa espanhola ter chegado à acordo com o FC Porto, sabe o CM.





O clube espanhol apresentou uma proposta superior a 10 milhões de euros pelos 66,5 por cento do passe que a SAD dos dragões detém e falta agora apenas um acordo relativamente ao valor a pagar pela restante percentagem, que é detida pelo jogador (3,5%) e pelo Twente (30%), clube holandês.

Inicialmente, o FC Porto apontava para a cláusula de rescisão, de 30 milhões de euros, mas foi obrigado a baixar as pretensões, já que o mexicano termina contrato no final da época. Os dragões arriscavam-se então a perder mais um jogador a custo zero, depois de Marega, Brahimi e Herrera, algo que não agradava aos responsáveis.