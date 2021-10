Os dirigentes do FC Porto já dão Corona como perdido. Ao que o CM apurou, no seio da SAD não só é praticamente nula a esperança em renovar o contrato do jogador que termina em junho de 2022, como também tem vindo a crescer o sentimento de que dificilmente será possível retirar o máximo rendimento desportivo do mexicano até ao fim da corrente temporada.