Corona não viajou com o FC Porto para Lisboa

É uma baixa de vulto nas escolhas de Sérgio Conceição para o embate desta quinta-feira, no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Jesús Corona, a contas com uma rotura muscular na perna esquerda, não seguiu viagem com a equipa para Lisboa e vai falhar o clássico com as águias.O mexicano perde o segundo jogo da temporada, o primeiro na presente edição da Liga NOS, devido à lesão que sofreu no duelo anterior do campeonato, frente ao Famalicão.Depois desse jogo, Tecatito Corona não mais voltou a treinar com os colegas, tendo feito apenas tratamento à lesão, incluindo na folga que Sérgio Conceição concedeu ao restante plantel, no passado domingo.