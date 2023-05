Com a questão do título adiada para as últimas jornadas, os adeptos do FC Porto olham já para a Taça de Portugal. Na terça-feira foram precisos apenas alguns minutos para se esgotarem os 12 mil bilhetes entregues ao clube para a final do Jamor com o Sp. Braga, a realizar no dia 4 de junho (17h45).



Apesar das restrições da venda de bilhetes, destinados a sócios até ao número 5000 que sejam detentores de Lugar Anual, houve até quem chegasse de véspera para reservar o lugar na fila.









