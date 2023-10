A proposta de Orçamento do Estado para 2024 introduz cortes no Programa Regressar que, na prática, acabam com a benesse fiscal que há cinco anos vinha permitindo que vários craques da bola voltassem aos principais clubes portugueses.



Desde 2019 que entrou em vigor um regime fiscal aplicável a ex-residentes em que apenas metade do rendimento é tributado no IRS.









