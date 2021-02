Covid-19 impede Benfica de voar

Jorge Jesus não quer desculpas para justificar resultados, mas o certo é que alguns jogadores do Benfica ainda têm dificuldades físicas decorrentes das infeções de Covid-19, apurou o CM.





Grimaldo, Taarabt e Darwin são os casos mais gritantes numa equipa que tem mostrado défice físico, como ficou vincado nos dois últimos jogos. Foram bem visíveis as dificuldades respiratórias de alguns atletas numa fase ainda inicial diante do Moreirense e na quinta-feira com o Arsenal. As consequências respiratórias variam de jogador para jogador e há momentos em que alguns parecem com menor capacidade física em ações mais simples. Apesar de ainda não existirem estudos em atletas de alto rendimento, fontes médicas contactadas peloadmitem que as dificuldades respiratórias possam “persistir em atletas de alta competição durante largo período”. A somar a esse problema está o elevado número de jogos em poucos dias, o que aumenta ainda mais as dificuldades do grupo de trabalho.

De todo o plantel, só três jogadores é que ainda não foram infetados. São eles: Rafa Silva, Samaris e Chiquinho.





Para o jogo de amanhã com o Farense, no Estádio de São Luís, que terá a arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa), Jorge Jesus procederá decerto a algumas alterações. Gilberto, Nuno Tavares, Gabriel e Everton devem ser chamados ao onze.



seferovic quer inglaterra



O suíço Haris Seferovic admitiu ao canal suíço Bluewin que quer jogar em Inglaterra e que não garante ficar no Benfica até final do contrato (2024). “Sem dúvida que me sinto muito confortável aqui. Portugal é um país muito bonito e o Benfica um grande clube, que todos os anos luta por títulos. Para mim e para a minha família tudo encaixa bem aqui. No entanto, não posso dizer com certeza se vou cumprir totalmente o meu contrato”,disse.

elogios a otamendi



“O defesa de 33 anos fez parte da linha de três centrais que preparou Jorge Jesus no empate frente ao Arsenal. Conteve com solidez Aubameyang. Scaloni (selecionador argentino) festeja”, escreveu o diário argentino ‘Olé’ sobre a exibição de Otamendi para a Liga Europa.





pormenores



Lucas Veríssimo



Lucas Veríssimo, que saiu na parte final do jogo com o Arsenal, na Liga Europa, está recuperado. O brasileiro sentiu dores musculares mas está disponível para Jorge Jesus. Ainda assim não é certa a sua utilização no encontro com o Farense.





Gerson renova



O Benfica anunciou ontem a renovação de contrato com o jovem avançado Gerson Sousa (18 anos), que em novembro se estreou na equipa B dos encarnados. O jogador chegou ao Seixal em 2014, proveniente do Benfica de Loulé.