Odysseas é o caso mais recente de Covid no Benfica, que passa a ter apenas um guarda-redes do plantel principal (Helton Leite) disponível para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, uma vez que Svilar também já estava infetado.









Odysseas acusou, esta quinta-feira, positivo no teste antigénio de rotina que todos os jogadores fazem diariamente à chegada ao centro de estágios do Seixal e realizou de imediato um teste PCR para confirmar a infeção. O resultado não era conhecido à hora de fecho desta edição, por isso o caso não tinha sido confirmado oficialmente pelo Benfica, ao contrário do que sucedeu com Pizzi, Meité, Radonjic e Yaremchuk.

Svilar também já tinha acusado positivo na terça-feira, pelo que neste momento são seis os jogadores em isolamento. Contudo, os dirigentes encarnados temem que o número possa aumentar ao longo dos próximos dias. Apesar de todas as medidas de prevenção, os alarmes voltaram a disparar, face à pior situação vivida desde janeiro de 2021.





A baliza é o setor da equipa mais fragilizado: com Odysseas e Svilar infetados, resta Helton Leite. Para o jogo com o Paços, o Benfica pode socorrer-se dos guarda-redes dos sub-23.



pormenores



Sete dias de isolamento







Leia também Dragão resiste a adiar jogo com o Estoril devido a surto de Covid-19 Os seis jogadores do Benfica positivos terão de cumprir sete dias de isolamento. Falham o jogo com o Paços de Ferreira, mas estarão disponíveis para a receção ao Moreirense (15/01).

Surto na equipa B



Além do plantel principal, o Benfica tem mais de uma dezena de jogadores infetados na equipa B.





Valor recorde



Em janeiro de 2021, o Benfica teve dez jogadores infetados em simultâneo. Foi o maior número de futebolistas indisponíveis ao mesmo tempo na pandemia.