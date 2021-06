CR7 é o desportista preferido dos portugueses

Cristiano Ronaldo é o desportista preferido dos portugueses. O avançado da Juventus e da seleção nacional lidera um ranking de preferências elaborado a partir de um estudo da Marktest, no qual surge em primeiro lugar com larga vantagem sobre o segundo classificado, o atleta Nélson Évora.O futebolista é o eleito de 54,7% dos portugueses. Ou seja, ligeiramente acima da média de um em cada dois cidadãos nacionais. Évora, campeão europeu de triplo salto em 2018 (entre outros títulos e pódios), fica aqui com a medalha de prata, reunindo 8,1% das preferências. No terceiro lugar aparece uma figura em plena ascensão, o motociclista Miguel Oliveira, que no passado fim de semana ganhou pela terceira vez na carreira uma corrida de MotoGP. O piloto da KTM tinha ficado em sétimo lugar neste ranking, na época passada.A fechar o top5 aparecem o treinador José Mourinho, com 4,7% de preferências, seguido pela judoca Telma Monteiro (4%), já com uma longa carreira preenchida de títulos, medalhas e lugares de honra em grandes competições.Ronaldo, segundo a mesma empresa de estudos de mercado, já era a figura pública portuguesa com maior "notoriedade espontânea", à frente de personalidades como os apresentadores Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha ou João Baião.