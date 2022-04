Cristiano Ronaldo foi este sábado arrasado nas redes sociais, depois de ter sido acusado de destruir o telemóvel de um adepto do Everton, com quem o Man. United perdeu na Liga inglesa por 0-1. O craque português surge num vídeo em que se baixa e faz um movimento com o braço direito, com o aparelho a estatelar-se no chão depois disso. Até ao fecho da edição, nem CR7 nem o United comentaram o episódio, embora o clube tenha dito informalmente à imprensa britânica que estava a investigar o que terá acontecido.









Este sábado não foi fácil para Ronaldo. Além de ter sofrido uma entrada dura que lhe deixou a perna esquerda com dois cortes profundos, o internacional português - tal como Bruno Fernandes, igualmente titular - foi incapaz de evitar a derrota do United, que nos últimos 12 jogos apenas venceu três. Os red devils parecem cada vez mais afastados da próxima edição da Liga dos Campeões.