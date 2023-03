CR7 envolvido em nova polémica à volta de um golo

Minuto 8 do jogo entre Portugal e Liechtenstein. O resultado está 0-0 quando João Cancelo remata de fora da área. A bola ainda desvia primeiro num defesa e depois ligeiramente em Cristiano Ronaldo antes de entrar na baliza. CR7 levanta logo o braço direito, parece iniciar um sprint para festejar mas no mesmo instante acalma a corrida e dirige-se na direção de Cancelo, felicitando-o.A reação de Ronaldo motivou esta sexta-feira críticas nas redes sociais, com os adeptos a lamentarem a repetição do comportamento visto no Mundial. Frente ao Uruguai, o capitão da seleção nacional reclamou para si a autoria do 1-0, o que foi corroborado pela FIFA inicialmente. Mas essa decisão foi depois alterada, porque o chip na bola confirmou que o avançado não chegou a desviar o cruzamento de Bruno Fernandes, a quem foi atribuído o golo.Frente ao Liechtenstein, é notório que a bola tocou em CR7, mas a UEFA não considerou o desvio suficiente e deu o golo a Cancelo. O jornal inglês ‘The Sun’ diz que a decisão é um "roubo". Para o espanhol ‘As’, "tiraram um golo limpo a Ronaldo."