CR7 pronto a ser apresentado a 7 do mês 7 na Juventus

Televisão italiana avança que Ronaldo vai ser oficializado no próximo sábado.

O simbolismo da data é evidente. Cristiano Ronaldo, o mais famoso (e talentoso) número 7 do futebol mundial prepara-se para ser apresentado no próximo sábado, dia 7 do mês 7 como jogador da Juventus.



A notícia é avançada em Itália pelo canal de televisão Sport Mediaset, que dá o negócio entre os campeões italianos e o Real Madrid como fechado.



O canal diz mesmo que Cuadrado, jogador colombiano que acaba de ser eliminado no Mundial 2018, já concordou em ceder o número 7 da sua camisola ao astro português. Em Turim, vivem-se dias de entusiasmo com a perspetiva da chegada do jogador cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do mundo.