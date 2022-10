Cristiano Ronaldo continua a (re)conquistar espaço no onze titular do Manchester United e este domingo voltou a alinhar de início, assim como Diogo Dalot e Bruno Fernandes. Com o trio em pleno, os red devils regressaram as vitórias na Liga inglesa, batendo em casa o West Ham (1-0).









CR7 foi mesmo o jogador que mais dificuldades criou ao adversário, a par de Rashford, autor do único golo da partida (38’). O internacional português dispôs de várias oportunidades e tentou o golo sempre que tinha espaço para o fazer - três remates. Curiosamente, a quebra de rendimento de Ronaldo coincidiu com o pior momento do Manchester United no jogo.

A partir dos 63 minutos, os red devils adormeceram e ainda passaram por alguns sustos. De Gea acabou por ser o salvador do Man. United, segurando a vantagem com três grandes defesas. Pelo meio, Fred (Man. United) ainda atirou ao poste.





A equipa de CR7 está agora no 5º lugar, com 23 pontos, a oito do líder, o Arsenal. Os gunners venceram ontem em casa o Nottingham Forest (5-0). Os portugueses Cédric e Fábio Vieira entraram aos 63’, quando o resultado já estava 4-0.