Criança adepta do Moreirense oferece chocolate a árbitro e este retribui e oferece-lhe os cartões

O encontro da Taça da Liga entre o Moreirense e o Arouca, que decorreu esta quinta-feira, ficou marcado por um momento que ocorreu antes do apito inicial da partida e que se tornou viral nas redes sociais.

Nas imagens captadas pela Sport TV, é possível ver um menino, adepto do Moreirense, a oferecer um chocolate ao árbitro principal da partida, Nuno Almeida, que retribuiu o gesto dando-lhe os seus cartões, para alegria da criança.

O jogo terminou com a vitória dos arouquenses por 2-1 no reduto do Moreirense e garantiram a passagem à 'final four' da Taça da Liga, que se disputa no Estádio Municipal de Leiria pela terceira edição consecutiva, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.