"Nunca será apenas futebol". Esta ideia, tantas vezes lida e ouvida, foi novamente validada ontem de manhã, num momento arrepiante do jogo de sub-10 entre o Nogueirense e o Boavista (9-3). O protagonista foi Santiago Rocha, carinhosamente conhecido por Rochinha, criança que havia perdido a mãe na véspera e, ainda assim, insistiu para jogar no dia do funeral de quem o trouxe ao mundo.Leia no Record