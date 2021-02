Crise desportiva e Covid-19 reduzem lucro do Benfica em 92%

O Benfica fechou o 1º semestre da época com um resultado positivo de 8,2 milhões de euros. Contudo, a não participação na Champions e os efeitos negativos da Covid (com a ausência de receita de bilheteira à cabeça) ditaram uma quebra de 92% nos lucros face ao período homólogo, quando as receitas suplantavam a despesa em 104,2 M €.Os rendimentos operacionais (sobretudo patrocínios e Liga Europa, que só rendeu 9,6 M €) tiveram um rombo de 47,5%, para 53,5 M €. Como os gastos do dia a dia aumentaram 1,3%, para 110,6 M €, o défice da atividade corrente agravou-se. Para esta situação contribuíram os custos com pessoal, que subiram 7,8% (mais 3,6 M €) para 49,7 M €. Entre julho e dezembro de 2020 os encarnados gastaram 8,3 M €/mês em salários.O Benfica só equilibrou os resultados com a transação de jogadores, sobretudo Rúben Dias. Após a venda ao Man. City por 68 M €, mais os empréstimos de Vinícius, Gedson e Florentino, o resultado líquido foi de 69,7 M € depois de descontados vários encargos (5,1 M € só nas comissões a empresários).O forte investimento no plantel (cujo valor aumentou 74% de 102,9 M € para 179,1 M €) ditou a subida do passivo de 326 M € para 425 M €, compensada pelo ativo (594 M € em vez de 487 M €). As aquisições de Darwin, Pedrinho, Everton, Otamendi e Waldschmidt tiveram encargos de 4,3 M €, para um custo total de 95,4 M €.A eliminação frente ao Arsenal aumentou a contestação à direção liderada por Luís Filipe Vieira. Num dos portões de acesso ao estádio, nova tarja colocada por adeptos encarnados, que pedem a saída do presidente do clube. "Domingo [amanhã] vão festejar o aniversário do clube que estão a enterrar? Rua Vi€ira", pode ler-se. Agendado para a próxima quarta-feira está novo buzinão contra a direção. No início da semana, protesto semelhante contou com centenas de adeptos nas imediações do Estádio da Luz.