Crise impede regressos de jogadores de referência ao Sporting

Frederico Varandas vai ter de abandonar o plano de fazer regressar ao Sporting jogadores de referência, formados no clube, para à volta deles construir uma equipa competitiva e experiente. A ideia do presidente leonino era resgatar nomes como Adrien Silva, João Mário, William Carvalho e até Bruma. Contudo, a crise generalizada na indústria do futebol, acentuada pela pandemia da Covid-19, que obrigou à paragem competitiva, limita e condiciona fortemente a ideia do dirigente.Segundo apurou o, a estratégia de Varandas tinha a ver com a necessidade que sentiu de devolver à equipa jogadores com passado notável em Alvalade. Queria nomes que fossem referência para atletas dos escalões mais jovens, como incentivo de médio prazo, e também para os que estão a terminar a formação, de maneira a terem um enquadramento adequado na chegada ao plantel principal. Misturar os consagrados com jovens lobos era desejo de Varandas. Para tentar convencer estrelas como Adrien, João Mário ou William, o presidente tinha como argumentos, além do seu plano para a equipa, o facto de os jogadores citados já acusarem algum cansaço na relação com os seus clubes e com a situação de emigrantes.Para o plano avançar, os atletas teriam, obviamente de fazer concessões. Auferem salários incomportáveis com a realidade do Sporting - na ordem dos 3 ou 4 milhões anuais. Iriam ter de abdicar de muito dinheiro, mas a garantia de contratos longos poderia ser sedutora. Agora a crise, da qual Varandas falou precisamente há dois dias, acabou por inviabilizar o sonho do presidente.