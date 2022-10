O FC Porto vai tentar atenuar a crise de resultados que vive no campeonato nacional com o ataque à liderança do Grupo B da Champions, amanhã, frente ao o Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão.



Os azuis-e-brancos estão já apurados para os oitavos de final da liga milionária, mas querem mais. Para conseguirem o primeiro lugar, têm sempre de fazer melhor que o Club Brugge, que lidera com mais um ponto.









