Crise no Benfica "afetará [os profissionais] do ponto de vista emocional", diz José Mourinho

O treinador português, que assinou contrato com a Roma até 2024, reagiu, em entrevista à CMTV, à crise que o Benfica vive nos últimos dias devido à detenção de Luís Filipe Vieira.O técnico refere que perante a situação "os profissionais têm que seguir o seu caminho, têm que se focar naquele que é o seu trabalho". Mourinho diz que o clube das águias tem eliminatórias importantes pela frente e que apesar da situação afetar do "ponto de vista emocional" os jogadores e os treinadores, "é necessário manter o foco no trabalho".