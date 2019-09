Crise no Sporting deixa Keizer e Varandas debaixo de fogo

Frederico Varandas e Marcel Keizer estão a ser contestado pelos adeptos leoninos, depois da derrota frente ao Rio Ave em Alvalade (3-2). Houve assobios e lenços brancos em Alvalade na noite de sábado.A derrota dos leões, que o fez o Sporting perder a liderança da Liga, surge após um conjunto de decisões que beliscou a credibilidade de Frederico Varandas.A forma como foi tratado o processo da transferência de Bas Dost, que acabou por sair por sete milhões de euros, quando custou 12 milhões, não foi bem assimilada. O holandês era sinónimo de golos: 93 em 127 jogos.No meio deste processo conturbado, a direção de Frederico Varandas abriu uma guerra às claques, ao reduzir os benefícios, com destaque para o corte dos 875 bilhetes a custo zero.E a Juve Leo, principal claque leonina, reagiu após a derrota. "A ideia é poupar em salários, então dispensem todos, nós continuamos cá e o Sporting não acaba. Deviam era divulgar um acordo com um ponta de lança, um defesa central, etc. Se vocês amassem o clube como nós, o vosso trabalho dava resultado", escreveu a claque, que manteve o apoio à equipa: "estamos com vocês".Já Keizer viu lenços brancos. A contestação ao técnico prende-se com o fraco jogo produzido pela equipa e a substituições efetuadas, Borja (79’) e Plata (90+1’). O leão está em crise.