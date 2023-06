“Cristiano e Pepe são exemplos para o futebol português. Precisamos que deem toda a experiência e sabedoria aos mais novos”, disse esta sexta-feira Roberto Martínez, selecionador nacional, no lançamento do jogo deste sábado (19h45) com a Bósnia, referente à fase de qualificação para o Euro 2024.









O treinador espanhol surpreendeu ao falar num português muito aceitável, sinal de que tem trabalhado intensamente na aprendizagem da língua do país que o acolheu. Confrontado com a nova realidade de Ronaldo, a jogar na Arábia Saudita, Martínez expressou-se assim: “Jogar fora da Europa às vezes é uma vantagem para jogar na Seleção. Nós temos três formas de analisar um jogador: a qualidade individual, a experiência e o compromisso. O compromisso do Cristiano é total. É um exemplo para o balneário.”

O selecionador garantiu ainda que Diogo Costa é o guarda-redes número 1 da Seleção. Desdramatizou a renúncia de João Mário e diz que Portugal “tem muitos jogadores novos”. Explicou ainda, sobre os talentos da equipa nacional, que a sua missão “é fazer do talento individual uma equipa equilibrada e compensada”.









Leia também Gonçalo Ramos dispensado da Seleção Nacional O médio Bruno Fernandes garante estar pronto para o jogo de hoje, apesar do adiantado da época. “O cansaço vai ter de esperar mais dois jogos”, disse. Já Gonçalo Ramos foi dispensado da convocatória, devido a uma lesão muscular na coxa direita.

Portugal lidera o Grupo J e volta a jogar na terça-feira, na Islândia.