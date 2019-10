É de outra galáxia", disse esta quinta-feira Fernando Santos sobre Cristiano Ronaldo, que, com 93 golos marcados com a camisola de Portugal, está a 17 de ultrapassar o maior goleador de sempre em jogos de seleções, o já retirado iraniano Ali Daei (119).

Sobre o jogo desta sexta-feira, diante do Luxemburgo, na qualificação para o Euro’2020 - 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa -, o selecionador nacional, que esta quinta-feira fez 65 anos, deixou um alerta: "Só dois ou três jogadores desta equipa jogam no Luxemburgo.





Os outros estão na Alemanha, na Rússia. É uma equipa muito organizada, sai em posse, não tem nada a ver com outros adversários que defrontámos. É muito rigorosa nas suas ações defensivas."

Santos, contudo, fez questão de sublinhar que a equipa das quinas "é melhor" do que a luxemburguesa. "Se estivermos ao nosso nível, com maior ou menor dificuldade, Portugal acabará por vencer."

Durante a preparação dos embates com o Luxemburgo e Ucrânia (2ª feira), Portugal teve dois contratempos: William Carvalho e Rafa deixaram a convocatória por estarem a recuperar de lesões.O avançado do Benfica foi falado a propósito de Bruno Lage, que não lhe deu a titularidade no jogo da Champions frente ao Leipzig e associou essa decisão à inatividade competitiva na Seleção.Fernando Santos confirmou que após a derrota (1-2) com os alemães, Lage lhe ligou para explicar o que quis dizer, tal como noticiou ona altura, mas garantiu que essas declarações não tiveram influência na saída de Rafa:"Quem decide tudo é a Unidade de Saúde e Performance da FPF. Só tomo as decisões com base no que eles me dizem e mais nada"."Já tivemos oportunidade de ver a equipa do Luxemburgo e sem dúvida que tem argumentos que por vezes podem não ser valorizados. Uma equipa organizada, que valoriza a posse, com jogadores de bastante qualidade. É uma equipa perigosa e com boa qualidade de passe. Temos de estar no nosso melhor", afirmou esta quinta-feira Rúben Dias sobre o encontro desta sexta-feira em Alvalade.O central do Benfica abordou ainda o possível regresso de Pepe aos jogos da Seleção. "Qualquer que seja a opção será sempre muito benéfica. O Pepe é um enorme jogador. É sempre bom ter os grandes jogadores disponíveis, por isso é sempre bom ter um dos nossos connosco", afirmou.