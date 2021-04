A Juventus regressou, esta quarta-feira, às vitórias e ao pódio na Liga italiana. Cristiano Ronaldo abriu o caminho para o 2-1 frente ao Nápoles em jogo em atraso da terceira jornada.









O capitão da Seleção nacional marcou aos 13’, na sequência de uma jogada de Chiesa, fazendo, assim, o vigésimo quinto golo em 26 jogos no campeonato em curso. Na segunda parte, aos 73’, o português esteve na origem da jogada do segundo golo, marcado pelo recém-entrado Dybala.

O Nápoles, com Mário Rui em campo a partir dos 74’, reduziu em cima do minuto 90, através de penálti cobrado por Insigne, a castigar falta cometida por Chiellini sobre Osimeh.





A Juve, que vinha de um empate e uma derrota, isola-se, assim, no terceiro posto da Serie A, com 59 pontos, menos 12 do que o líder Inter, que, também esta quarta-feira, recebeu e venceu (2-1) o Sassuolo (nono da tabela).





O Nápoles é quinto, com 56 pontos.