Cristiano Ronaldo acredita que ainda tem "muito potencial para dar e golos para marcar”

Poucas horas depois de ter conquistado três prémios nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo recebeu os enviados especiais do ‘Record’ ao Dubai, David Novo e Paulo Calado, para uma entrevista exclusiva.As distinções no evento, Melhor Jogador do Médio Oriente, Prémio Maradona e Jogador Favorito dos Fãs, foram o ponto de partida para uma conversa com foco no ano de 2023, no qual CR7 apontou 54 golos."Sei que ainda tenho muito potencial para dar e sei que posso marcar muitos golos pelo Al Nassr e Seleção. Por isso, foi um ano espetacular a nível pessoal", admitiu o capitão da Seleção. Nesta entrevista, Cristiano Ronaldo falou também sobre o sonho de conquistar mais um Europeu por Portugal e fechou a porta ao regresso ao Sporting. "Jogar em Portugal está fora de questão", garantiu.Ainda assim, como adepto dos leões, Cristiano Ronaldo, de 38 anos, elogiou o futebol praticado pela equipa de Rúben Amorim. Pode ler a entrevista em todas as plataformas do ‘Record’ e ver na íntegra no programa ‘Liga D’Ouro’ deste domingo, naRonaldo era um dos candidatos a melhor jogador de 2023, mas foi Erling Haaland quem recebeu o prémio. Para o internacional português foi uma conquista justa. Momentos antes de o vencedor ser anunciado nos Globe Soccer Awards 2024, CR7 apontou para o norueguês do Manchester City e disse: "Ele [Haaland] merece."