Cristiano Ronaldo não "fechou a porta" à paternidade e admite possibilidade de um quinto filho

Cristiano Ronaldo é para muitas crianças um ídolo e, por isso, não é de estranhar que tenha feito sucesso entre 1000 crianças da Escola primária de Chongzheng, em Singapura, onde marcou presença esta quinta-feira no âmbito de uma colaboração da Fundação Olímpica de Singapura e da Bolsa de Estudo Peter Lim.



Entre abraços, chutos na bola, distribuição de camisolas e conversas com os alunos, o craque admitiu que "as crianças são o futuro" e mostrou-se sorridente e feliz pela forma como foi recebido.





ão fecho as portas… Nunca se sabe. Talvez venha aí uma surpresa" admitiu.



Ronaldo já é pai de Cristianinho de nove anos, Eva e Mateo, gémeos de dois anos, frutos de uma barriga de aluguer, e Alana, de um ano. Alana Martina, a mais nova dos quatro, é fruto da relação de dois anos com Georgina Rodríguez.



O craque sempre se mostrou um pai dedicado e assumiu sempre ambicionar uma família grande.







Entre muitas perguntas, o craque fez ainda uma revelação. Quinto filho? "N