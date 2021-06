Cristiano Ronaldo ajudou a pagar unidade do Hospital de Santa Maria que custou 3,4 milhões de euros

O craque português Cristiano Ronaldo foi um dos principais investidores na nova unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santa Maria em Lisboa. A nova UCI teve um custo total de 3,4 milhões de euros.O empresário Jorge Mendes também foi um dos investidores nesta unidade que vai permitir dar resposta a mais doentes críticos e oferecer melhores condições de atendimento.A unidade foi inaugurada no passado dia 21 de maio. Vai albergar 25 camas e está apetrechada com equipamentos inovadores no valor de 1,8 milhões de euros.