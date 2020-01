Cristiano Ronaldo arranca 2020 com hat-trick e viaja para Lisboa

As férias natalícias retemperaram as forças de Cristiano Ronaldo, que esta segunda-feira, Dia de Reis, brilhou na vitória (4-0) caseira da Juventus sobre o Cagliari, com três golos e uma assistência. CR7 passa a ser o único futebolista que fez um hat-trick nos campeonatos de Itália, Espanha e Inglaterra e no Mundial.

O avançado português esteve discreto até ao intervalo e foi Dybala, com quem fez parelha no ataque, a protagonizar os lances mais perigosos. Mas tudo mudou na segunda parte. Logo aos 49 minutos, Cristiano Ronaldo acompanhou a pressão alta da equipa e recuperou uma bola à entrada da área adversária, aproveitando para fazer o 1-0.

O segundo golo chegou da marca de grande penalidade, aos 67’, a castigar falta sobre Dybala, e o hat-trick foi conseguido com o pé esquerdo, num remate seco, à passagem dos 82’. Um minuto antes, o internacional português lançara Higuaín em profundidade, com o avançado argentino a não falhar na hora de rematar à baliza.

Com esta vitória, a Juventus segue no 2º lugar, com os mesmos pontos do Inter, que ontem venceu (3-1) na visita ao Nápoles. A Lazio segue na 3ª posição e a Roma, treinada por Paulo Fonseca, ocupa o 4º posto, o último que dá acesso à Champions.



Craque viaja para Lisboa após o jogo

"Saiu-vos o Euromilhões, é?". Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu quando foi esta segunda-feira à noite ‘apanhado’ no aeroporto de Lisboa.



O avançado viajou para a capital portuguesa após o jogo da Juventus. Nas redes sociais já tinha dito que "é uma sensação magnífica arrancar 2020 com um hat-trick".