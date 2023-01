Cristiano Ronaldo bisa no duelo frente a Messi

Cristiano Ronaldo apontou dois golos e foi o homem do jogo no duelo com Lionel Messi, reencontro que foi o expoente máximo do ‘match’ que marcou a sua estreia na nova aventura na Arábia Saudita.O internacional português integrou um misto de jogadores da sua nova equipa, o Al-Nassr, e do grande rival local, o Al-Hilal. Foi inclusivamente capitão neste encontro de exibição com o PSG, que se apresentou em Riade com todas as suas estrelas, nomeadamente Messi, Mbappé e Neymar.O duelo CR7-Messi (jogadores que foram rivais diretos durante várias temporadas na Liga espanhola, no Real Madrid e no Barcelona) era naturalmente um cartaz extra dentro do espetáculo. Individualmente, Ronaldo venceu por 2-1 (golos marcados por cada uma das estrelas). Messi faturou logo aos 3 minutos, CR7 respondeu com um penálti convertido e um golo de recarga, antes do intervalo. Sairia depois, aos 61 minutos.Coletivamente venceu o PSG por 5-4, num jogo onde quase não se defendeu . E no qual os franceses cobraram um ‘cachet’ de dez milhões de euros.