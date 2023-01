Com Georgina Rodríguez no camarote VIP, no Estádio Mrsool, em Riade, esgotado e com os adeptos em delírio, Cristiano Ronaldo estreou-se ste domingo oficialmente ao serviço da sua quinta equipa da carreira, o Al Nassr.



CR7, que tinha um considerável hematoma na face, na parte inferior do olho esquerdo, foi o capitão da equipa, mostrou alguns, poucos, pormenores que o notabilizaram como um dos melhores jogadores de futebol de sempre.









