Cristiano Ronaldo chega quatro horas antes do treino começar

Cristiano Ronaldo continua a surpreender, mesmo os que convivem diariamente com o craque português. O avançado da Juventus chegou, terça-feira, ao centro de treinos dos italianos com mais de quatro horas de antecedência relativamente à sessão de treino, revelou o jornal ‘Tuttosport’.Maurizio Sarri, treinador da Juve, tinha marcado a sessão de trabalho para as 17h00, mas o internacional português, ainda segundo a mesma publicação, entrou no centro de treinos às 12h52, ou seja, com 4h08 de avanço.O futebolista madeirense, que deixou os transalpinos boquiabertos, antes do treino de conjunto com os companheiros de equipa, submeteu-se a uma sessão de treino individualizado.