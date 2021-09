Cristiano Ronaldo com estreia garantida para o jogo do Manchester frente ao Newcastle

Cristiano Ronaldo está garantido para o jogo deste sábado (15h00, SportTV3), frente ao Newcastle, referente à 4ª jornada da Liga inglesa. Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, colocou esta sexta-feira um ponto final nas dúvidas que subsistiam a este respeito, devido ao facto de o jogador português ter pouco tempo de integração com a equipa.Chegou a ser noticiado que a estreia nesta segunda vida pelos red devils iria apenas acontecer na próxima terça-feira, na Champions, frente ao Young Boys (Suíça). Mas Ronaldo, tanto quanto oapurou, fez força para jogar já hoje, em Old Trafford, estádio também conhecido por teatro dos sonhos."Toda a gente está muito feliz por ele estar de volta. Estamos ansiosos. Ele teve uma boa pré-época e jogou pela seleção nacional. Vai estar em campo a dada altura, isso de certeza", garantiu o treinador norueguês que falou depois no impacto que o português terá no grupo."Sabemos o que ele já conseguiu na carreira e o que ele quer atingir aqui. Tem vivido a vida com a disciplina de um profissional de topo. Foi o primeiro a preparar-se fisicamente realmente bem. Chegava ao treino 45 minutos mais cedo e nós ficávamos a olhar para o jovem Ronaldo que fazia tanta coisa antes de treinar. Agora, ele terá o mesmo efeito sobre os jogadores", disse o técnico.A expectativa em Manchester é enorme e os adeptos andam eufóricos. A venda de camisolas tem batido recordes a cada dia que passa.