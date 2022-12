Cristiano Ronaldo foi esta sexta-feira apresentado como jogador do Al Nassr, confirmando a mudança para a Arábia Saudita anunciada há várias semanas. “Estou ansioso para experimentar um novo campeonato num país diferente.



A visão do Al Nassr é muito inspiradora e estou animado para me juntar aos meus colegas e ajudar a equipa a alcançar mais sucesso”, afirmou o internacional português aos meios oficiais do clube saudita.









