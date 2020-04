Cristiano Ronaldo de regresso a Itália para cumprir quarentena

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cristiano Ronaldo está a desfrutar dos últimos dias com a família no Funchal: deverá regressar a Itália entre amanhã e segunda-feira, a tempo de cumprir uma quarentena de 14 dias antes de regressar aos treinos com a Juventus.O clube italiano convocou, informalmente, todos os jogadores que se encontram fora do país para regressarem a Turim, de forma a cumprirem o protocolo de isolamento antes de voltarem a treinar sob a orientaçã...