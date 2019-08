Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" @Cristiano & Messi at the #UCLdraw pic.twitter.com/KOFY8680tU — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo viram o prémio de jogador do ano fugir-lhes das mãos para o holandês Van Dijk.Apesar da derrota, os dois jogador mostraram-se bem-dispostos antes do anúncio do prémio e Cristiano até brincou com Messi.Para o futebolista português este foi um ano de mudanças. "Foi um ano especial porque mudei para a Juventus", afirmou Cristiano Ronaldo assumindo estar feliz por ter sido "um grande ano"."Messi é dois anos mais novo do que eu... mas eu acho que estou muito bem para a minha idade! Talvez me continuem a ver por aqui", afirmou o capitão da seleção portuguesa.Van Dijk assumiu-se orgulhoso de estar entre os nomeados que há 15 anos disputam prémios.