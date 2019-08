Cristiano Ronaldo deixa escapar prémio de jogador do ano da UEFA para Van Dijk

Van Dijk venceu esta quinta-feira o prémio de jogador do ano da UEFA, destronando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.O futebolista holandês tornou-se no primeiro defesa a conquistar o prémio, para o qual tinha a concorrêncioa dos inevitáveis Messi e Cristiano Ronaldo.Como jogadora do ano da UEFA foi eleita a defesa-direita inglesa Lucy Bronze, que alinha nas francesas do Lyon, tendo superado outras duas companheiras da equipa que conquistou a Liga dos Campeões feminina, a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Amandine Henry.Antes de conhecerem o futebolista vencedor, os nomeados - Ronaldo, Van Dijk e Messi - responderam a algumas perguntas."Partilhamos o palco durante 15 anos, não é fácil mas temos uma boa relação. Ainda não jantamos, mas espero que no futuro isso aconteça", brincou Cristiano Ronaldo.Para o futebolista português este foi um ano de mudanças. "Foi um ano especial porque mudei para a Juventus", afirmou Cristiano Ronaldo assumindo estar feliz por ter sido "um grande ano"."Estou bem para a minha idade", acrescentou ainda Cristiano em jeito de brincadeira.Van Dijk assumiu-se orgulhoso de estar entre os nomeados que há 15 anos disputam prémios.