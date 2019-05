Cristiano Ronaldo deixa escorregar taça e quem sofreu foi Cristianinho

O momento está a tornar-se um sucesso nas redes sociais. Cristiano Ronaldo esteve este domingo em festa em Turim e com ele este Cristianinho, Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez.



A Juventus recebeu, após o empate frente ao Atalanta, o troféu do título e Cristiano Ronaldo segurou a taça. Porém, esta escorregou-lhe e acabou por acertar no rosto de Cristianinho, o filho mais velho do craque.



Cristianinho queixou-se e atrás de si estava logo a avó Dolores que o consolou imediatamente.





¡Pobre niño!



#CristianoRonaldo golpea a su hijo con trofeo de la #SerieA



®? En pleno festejo de la #Juventus por el título conquistado, el hijo mayor de #CR7 no la pasó muy bien, y es que su padre le pegó de forma accidental en la cara con el trofeo.pic.twitter.com/D5533AxU5T — Red de Información Digital • RID Noticias (@NoticiasRID) May 20, 2019