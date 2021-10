Cristiano Ronaldo deixa seleção portuguesa mais perto do Mundial do Qatar

Cristiano Ronaldo continua insaciável, apesar dos 36 anos. Na terça-feira fez mais três golos e aumentou o seu próprio recorde mundial de finalizações certeiras para 115 golos na Seleção. Ao todo, soma 801 como profissional. A lenda continua a crescer.André Silva está numa fase de menor fulgor. Está ativo, trabalha muito, mas peca na finalização. E um ponta de lança vive dos golos. Já a seleção do Luxemburgo mostrou muito pouco e é com naturalidade que está afastada do Mundial.A arbitragem foi tranquila, mas ficam dúvidas, sobre se a falta foi dentro ou fora da área, no lance do primeiro penálti. De resto, cumpriu, até quando mandou CR7 repetir o segundo penálti por André Silva ter entrado na área.Completaram-se na terça-feira os 30 anos do primeiro jogo ao serviço da Seleção de Luís Figo, João Vieira Pinto e Emílio Peixe. Este trio estreou-se a 12 de outubro de 1991, num jogo particular com o Luxemburgo (1-1).O Luxemburgo tornou-se na principal ‘vítima’ de Cristiano Ronaldo na Seleção, com nove golos sofridos, mais do que Suécia e Lituânia (sete). Por outro lado, CR7 continua a aumentar a sua marca como melhor goleador de sempre em seleções: conta agora com 115 golos em 182 internacionalizações, o que dá uma média de 0,63 golos por jogo. Além disso, o craque português superou os 800 golos como jogador profissional: passa a somar 801.