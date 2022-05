Cristiano Ronaldo desmentiu ter dito no final do jogo do Manchester United frente ao Brentford (3-0) que não estava acabado. “Eu não disse isso”, comentou o internacional português numa publicação, na rede social Instagram, com a sua suposta declaração. O momento foi transmitido quando CR7 se deslocava para os balneários de Old Trafford e dirigiu umas palavras para a câmara, que terão sido mal interpretadas.









Apesar dos seus 37 anos, Ronaldo continua em grande pelo Manchester United. É o melhor marcador da equipa no campeonato inglês com 18 golos, apenas atrás de Heung-min Son (19), do Tottenham, e de Mohamed Salah (22), do Liverpool.