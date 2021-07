Cristiano Ronaldo e colegas da Juventus em isolamento após caso de Covid no plantel

Cristiano Ronaldo e os colegas da Juventus estão a partir desta quinta-feira em isolamento após ser detetado um caso positivo de Covid-19 no plantel.O jogador Hamza Rafia testou positivo e por isso foi implementado o protocolo previsto nestes casos, informou o clube em comunicado."Em cumprimento aos protocolos e de acordo com a autoridade sanitária local, o plantel da equipa principal está em isolamento a partir desta quinta-feira. Este procedimento permitirá que todos aqueles que testarem negativos realizem atividades regulares de treino e jogo, mas não permitirá o contacto com o exterior além do grupo", diz a nota.