Cristiano Ronaldo e Fernando Santos candidatos a melhores do mundo da FIFA

Cristiano Ronaldo integra a lista de 10 nomeados para o prémio 'The Best', da FIFA, que distingue o melhor futebolista da época 2018/2019. Fernando Santos também está indicado para o troféu de melhor treinador.O craque da Juventus, que já foi distinguido cinco vezes, tem a seu favor a conquista da Liga italiana, da Supertaça italiana, bem como da Liga das Nações por Portugal.O argentino Lionel Messi (Barcelona) também está na lista ontem divulgada. Os outros nomeados são o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e o holandês Virgil van Dijk, que ajudaram o Liverpool a conquistar a Liga dos Campeões, e os também holandeses De Jong e De Ligt, do Ajax. O francês Mbappé (PSG), o belga Eden Hazard (Chelsea, agora Real Madrid) e o inglês Harry Kane (Tottenham) completam a lista da FIFA.Portugal está também representado no que aos técnicos diz respeito. Fernando Santos, que conduziu Portugal à conquista da inédita Liga das Nações, integra a lista da FIFA. Os outros nomeados são Jürgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com o Liverpool, o argentino Mauricio Pochettino (Tottenham), o espanhol Pep Guardiola (Man. City), o brasileiro Tite (vencedor da Copa América com o Brasil), o argelino Djamel Belmadi (vencedor da CAN com a Argélia), o argentino Marcello Gallardo (River Plate), o francês Didier Deschamps (França), o holandês Erik ten Hag (Ajax) e o argentino Ricardo Gareca (Peru?).