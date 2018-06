Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo é um de seis lusos 'proibido' de ver um amarelo

Capitão poderá não atuar nos 'quartos' se voltar a ver um cartão amarelo.

09:00

O capitão Cristiano Ronaldo é um dos seis futebolistas da seleção portuguesa que se vir um cartão amarelo no sábado, frente ao Uruguai, não poderá atuar nos 'quartos' do Mundial2018 em caso de apuramento luso.



O jogador do Real Madrid soma já um amarelo na prova, que viu aos 83 minutos do encontro com o Irão (1-1), depois de o paraguaio Enrique Caceres consultar o videoárbitro, alertado para uma ação passível de cartão vermelho.



O '7' luso salvou-se com o amarelo, mas está em risco para os 'quartos' - nos quais, passando, Portugal defrontará o vencedor do embate entre Argentina e França -, tal como Bruno Fernandes, Adrien Silva, Raphaël Guerreiro, Ricardo Quaresma e Cédric.



Bruno Fernandes foi o único admoestado face à Espanha, no empate 3-3 em que Cristiano Ronaldo logrou um 'hat-trick', enquanto Adrien Silva entrou frente a Marrocos (1-0) aos 89 minutos, para ver o único cartão da equipa das 'quinas' aos 90+2.



No derradeiro encontro da fase de grupos, e além de Ronaldo, foram 'amarelados' Raphaël Guerreiro, Ricardo Quaresma, autor do golo luso, aos 45 minutos, e Cédric, já depois de concluído o jogo, ao protestar o penálti mal marcado contra Portugal.



Em Mundiais, os jogadores ficam automaticamente suspensos ao verem dois cartões amarelos, mas, depois dos quartos de final, a folha disciplinar das equipas limpa, para que ninguém falhe a final por ver um amarelo nas meias-finais.



A seleção lusa não tem qualquer jogador indisponível, em termos disciplinares para o encontro com o Uruguai, que também não tem baixas, sendo que, em três jogos, só soma um cartão amarelo, exibido ao médio Bentancur.



O encontro entre Portugal e o Uruguai, dos oitavos de final do Mundial de 2018, está marcado para sábado, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Fisht, em Sochi.