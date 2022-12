Cristiano Ronaldo eleito o maior goleador internacional de sempre

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou, esta segunda-feira, pela primeira vez na história a lista dos melhores marcadores de sempre, que é liderada por Cristiano Ronaldo.



O avançado português, segundo o IFFHS, contabiliza um total de 270 golos, com 152 a serem marcados ao serviço de clubes em provas oficiais e 118 com a camisola da seleção portuguesa, em competições e encontros particulares reconhecidos pela FIFA.

CR7 surge então no topo da lista composta por 27 jogadores que conseguiram superar a marca dos 100 tentos no futebol internacional, dos quais constam os nomes de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Gerd Müller, Neymar e Eusébio.