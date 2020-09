Cristiano Ronaldo em dúvida para jogo na Suécia

O selecionador Fernando Santos confirmou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo continua em dúvida para o encontro de terça-feira na Suécia, da Liga das Nações de futebol, mas garantiu que Portugal continua "muito forte", mesmo sem o seu capitão.

"Ontem [domingo] fez 20, 30 minutos do treino. Vamos ver hoje o que acontece. Tomaremos uma decisão de acordo como ele consegue estar no treino. Se não mostrar disponibilidade, não vai entrar nas contas da equipa", afirmou Fernando Santos.

"Se estiver disponível, tem forte probabilidade de ser titular", brincou o selecionador nacional.



Fernando Santos falava na conferência de imprensa de antecipação do duelo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, na Friends Arena, nos arredores de Estocolmo.

"O plano de preparação e estratégia é o mesmo caso Ronaldo jogue ou não. Não há diferença nenhuma. Agora, claro que em certos momentos do jogo ele pode fazer a diferença. Portugal, mesmo quando não pode contar com Ronaldo, continua a ser uma grande equipa", frisou o técnico de 65 anos.

Com apenas dois dias de descanso desde o jogo a Croácia (4-1), o selecionador nacional admitiu que poderá fazer alterações no 'onze' inicial, sobretudo devido a problemas físicos, numa altura do ano em que grande parte dos jogadores ainda não iniciaram as competições pelos clubes que representam.

"Vamos ver no treino como estão os jogadores. Às vezes, só pelo olhar, percebo se estão cansados ou não. Tenho 23 jogadores de qualidade. Mas, aqui a decisão não será pela qualidade, mas sim por questões físicas", explicou.

Sobre o embate com a Suécia, Fernando Santos enalteceu a seleção escandinava, referindo que é uma equipa "taticamente muito bem organizada e compacta".

"Todos os jogadores sabem o que fazer e ocupar os espaços no relvado. Além disso, a Suécia tem jogadores de grande criatividade e que saem muito bem no processo ofensivo. Se não estivermos no nosso limite em todas as áreas do jogo, dificilmente poderemos ganhar aqui. Mas, vamos estar de certeza", garantiu.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20h45 (19h45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.