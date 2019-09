Cristiano Ronaldo espera pelo prémio 'The Best'

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk. Um deles vai sair esta segunda-feira de Milão com o prémio ‘The Best’.O português procura suceder a Luka Modric, que venceu em 2018, e tornar-se no primeiro futebolista a conquistar por seis vezes o prémio de melhor jogador do Mundo. Estreou-se pela Juventus com a conquista da Liga italiana e foi eleito o melhor jogador da prova. Pela Seleção, o avançado, de 34 anos, conquistou a Liga das Nações.Virgil van Dijk fez uma época de sonho no Liverpool. Já recebeu o prémio de melhor jogador da UEFA, na época 2018/19, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões pelo clube inglês. Quem regressa aos finalistas é Lionel Messi (não foi eleito no ano passado). O argentino venceu a Liga espanhola e conquistou a Bota de Ouro, com 36 golos marcados. Tal como CR7, pode chegar ao sexto prémio de melhor jogador da FIFA.Guardiola (Manchester City), Klopp (Liverpool) e Pochettino (Tottenham) concorrem para o prémio de melhor treinador.A votação é feita pelos selecionadores nacionais, respetivos capitães, jornalistas designados pela FIFA e utilizadores do site do organismo que rege o futebol mundial.