Cristiano Ronaldo está de regresso após a lesão

Allegri confirmou o português no onze no jogo contra o Ajax.

Por Filipe António Ferreira | 09:04

Cristiano Ronaldo está recuperado de uma lesão na coxa direita e foi convocado para a deslocação da Juventus ao terreno do Ajax, em jogo da primeira mão dos quartos-de final da Liga dos Campeões (hoje, 20h00).



O craque português, de 34 anos, prometeu e cumpriu. "Conheço o meu corpo perfeitamente. Isto é o futebol: quem anda à chuva molha-se. Estou tranquilo, sei que vou voltar bem daqui a uma ou duas semanas", disse o jogador português após o Portugal-Sérvia, jogo em que teve de ser substituído ainda no primeiro tempo depois de sentir uma "picadinha" na perna direita. Dezasseis dias depois dessa partida no estádio da Luz, CR7 integra o lote de jogadores por Massimiliano Allegri para o jogo da Champions.



O jogador já estava apto para defrontar o Milan no sábado (vitória da ‘Juve’ por 2-1), mas foi decidido dar mais tempo de recuperação para não correr riscos desnecessários. "Ronaldo vai jogar, exceto se até lá acontecer algo", disse o técnico italiano na antevisão do jogo de hoje. Com a Juventus praticamente campeã em Itália, as atenções viram-se agora para a Liga dos Campeões, prova na qual a ‘vechia signora’ tem muitas aspirações.



"Temos de atacar mais do que aquilo que fizemos na eliminatória contra o At. Madrid. Não podemos sair daqui [Amesterdão] sem marcar", destacou o treinador da ‘Juve’. Rugani, defesa da Juventus, falou também sobre Ronaldo: "Está como sempre . Está em forma e estamos muito contentes por tê-lo amanhã [hoje].



Também de Jong, jogador do Ajax, mostrou-se satisfeito por ir defrontar "um dos melhores do Mundo". Para além de Ronaldo, o também português João Cancelo está entre os eleitos para o jogo em Amesterdão. Em sentido contrário o defesa italiano Chiellini e médio alemão Emre Can não recuperaram e ficaram em Turim.