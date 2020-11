Cristiano Ronaldo está livre da Covid-19

Cristiano Ronaldo fez o teste de diagnóstico à Covid-19. O exame deu negativo. O jogador está, portanto, curado após 19 dias e não está mais sujeito ao isolamento doméstico”. Foi desta forma que a Juventus comunicou esta sexta-feira que o avançado português já não está infetado com o novo coronavírus.









Desde que testou positivo na concentração da seleção nacional, dia 12 deste mês, Cristiano Ronaldo esteve sempre assintomático. O craque cumpriu o isolamento na sua habitação em Turim, para a qual viajou a partir de Portugal num avião-ambulância alugado de propósito, onde manteve a forma física o melhor possível - nas redes sociais partilhou várias imagens dos exercícios efetuados.

Embora afastado dos treinos da Juventus há mais de três semanas, é expectável que Cristiano Ronaldo esteja disponível para ir a jogo já amanhã, frente ao Spezia, embora o clube não tenha revelado nenhuma informação nesse sentido.





CR7 falhou quatro jogos da Juve, que empatou dois deles para a Liga italiana. Daí que ocupe o 5º lugar, com 9 pontos, a quatro do líder Milan quando estão cumpridas cinco jornadas. Os outros dois jogos em que Ronaldo esteve ausente foram uma vitória e uma derrota na Champions - os italianos seguem no 2º lugar do grupo G, com 3 pontos, atrás do líder Barcelona (6).





Durante o confinamento, o avançado português não evitou a polémica. Na quarta-feira escreveu que “os testes PCR são uma treta” e acabou por retirar a publicação das redes sociais após as críticas de que foi alvo. Já antes havia colocado em causa a eficácia dos testes à Covid-19.