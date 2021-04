Cristiano Ronaldo evita derrota da Juventus frente ao Torino

Cristiano Ronaldo marcou o seu 24º golo na liga italiana, nesta época, mas não conseguiu oferecer a vitória à sua equipa, a Juventus, no dérbi de Turim, com o Torino, que terminou empatado 2-2. De resto, o golo de CR7 evitou mesmo um mal pior, pois na altura, e já perto do final do jogo, a Juve perdia por 2-1.A Juventus estava obrigada a ganhar para não deixar fugir ainda mais os da frente e até começou bem com Chiesa a abrir o marcador, à passagem do minuto 13. Contudo, a equipa do Torino deu a volta ao marcador com um bis de Sarabia, que marcou aos 27 minutos e logo na abertura da segunda parte (46 minutos).Com o jogo a aproximar-se do final (81 minutos), o rei dos goleadores em Itália, obteve o empate, num lance que precisou de ser validado pelo VAR devido a um possível fora de jogo que, afinal, não existia.Na corrida para o título a Juventus voltou assim a marcar passo e chegar ao primeiro lugar, onde está o Inter, parece ser cada vez mais uma miragem.A Roma empatou 2-2 no terreno do Sassuolo e atrasou-se na luta por um lugar na Champions. Está agora no sétimo lugar com 51 pontos, mas o técnico Paulo Fonseca diz acreditar no objetivo do 4º lugar.