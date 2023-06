Dia de festa de Portugal e de Ronaldo rumo ao Europeu de 2024. Vitória sofrida na Islândia com um golo do capitão ao cair do pano, no jogo 200 com as cores nacionais.



Roberto Martínez refrescou a equipa face ao jogo com a Bósnia, mas tal acabou por não ter efeito. Pouca velocidade, pouca imaginação e poucas ocasiões marcaram quase todo o jogo.









