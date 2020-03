Cristiano Ronaldo faz alerta sobre coronavírus mas é criticado

Cristiano Ronaldo deixou ontem uma mensagem nas redes sociais aos seguidores sobre a pandemia que está a afetar o Globo.

"O mundo está a passar por um momento muito difícil, que requer a maior atenção de todos nós. Hoje não vos falo como jogador de futebol, mas como filho, pai, e ser humano preocupado pelos últimos desenvolvimentos que estão a afectar o mundo", escreveu o craque, acrescentando que "proteger a vida humana deve estar acima de qualquer interesse".

Apesar do alerta, o futebolista internacional português, de 35 anos, está a ser duramente criticado nas redes sociais, depois de ter sido visto a passear no Funchal com a família quando chegou à Madeira vindo de Itália, o segundo país mais afetado pelo surto.

Cristiano Ronaldo só terá entrado em regime de quarentena depois de saber que o colega da Juventus, Daniele Rugani, de 25 anos, estava infetado com Covid-19.